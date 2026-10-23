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Vasquez: "Un gol così non me l'aspettavo. Io giocatore non politico, De Rossi..."

L'intervista esclusiva: "In casa, con i tifosi che saranno sempre al nostro fianco, dobbiamo cercare di battere il Venezia. Il mio futuro? Ai miei figli piace il pesto..."
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Maurizio Moscatelli Maurizio Moscatelli

Pubblicato il 23.10.2026, 09:32

6 min

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GENOVA - Settimane calde per il Grifone ma a tenere la barra dritta, oltre a De Rossi, è Johan Vasquez, il capitano rossoblù, ormai un simbolo.

Contro la Fiorentina il primo successo in campionato: un punto di partenza? «Certo. Eravamo consapevoli del momento difficile e lasciando da parte gli errori abbiamo avuto l'atteggiamento giusto con la voglia di voler vincere e l'intenzione di non voler perdere e di portare punti a casa e anche domenica prossima dovremo avere lo stesso atteggiamento».

"Castro, un gol così..."

A Roma un buon primo tempo ma dopo il gol subito è mancata la reazione. Perché? Stanchezza o è stata brava la Roma? «Direi entrambe. Siamo partiti con l'idea di ripetere la prima frazione, di non mollare, di continuare a tenere botta, ma credo che dopo il primo gol, che è stato un gran gol di Castro, ci sia mancata un po' di reazione. Dopo si è vista la loro qualità, ma è decisamente mancata la nostra reazione dopo aver subito il primo gol».

La domanda per voi difensori però è una sola: ma come ha fatto Castro a segnare? «Ammetto che un gol così non me lo sarei aspettato, pensavo invece ad una botta, di quelle che respingi con le gambe. Invece ha fatto un cucchiaio dentro l'area davanti a sei, sette giocatori avversari. Forse potevamo non lasciarlo calciare. Ma è stato un gran gol».

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