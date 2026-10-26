Genoa, verso la Juve: De Rossi prova un recupero chiave. E c'è un dubbio
Il turno infrasettimanale non fa sconti in casa Genoa. Con ancora la gioia per il successo contro il Venezia i giocatori di De Rossi si sono ritrovati questa mattina al Signorini in vista della seconda gara casalinga consecutiva mercoledì al Ferraris contro la Juventus. Buone notizie per il tecnico rossoblù che al termine della sfida ai lagunari aveva espresso dubbi sull'utilizzo di Samuel Wiafe uscito nel secondo tempo per un guaio muscolare. L'ex Modena infatti non ha subito lesioni e anzi l'infortunio dovrebbe essere molto meno grave del previsto tanto che domani proverà durante la rifinitura e potrebbe tornare disponibile.
De Rossi confida nei recuperi contro la Juventus
Tra gli indisponibili sotto osservazione anche Ehizibue che vede crescere le quotazioni di recupero, le indicazioni sono positive e per l'ex Udinese potrebbe arrivare la convocazione. In dubbio rimane Sow, che durante la sosta con per le nazionali aveva subito una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista svizzero è ormai sulla via del recupero e potrebbe rientrare tra i convocati già per la gara di mercoledì. Ancora indisponibili invece Nuredini, Venturino e Havel.
La sfida contro la Juventus di Spalletti sarà tutt'altro che semplice per gli uomini di De Rossi, con i bianconeri galvanizzati dal successo al Via del Mare contro il Lecce per 2-0. Il Grifone vanta, attualmente, 7 punti in classifica dopo i due successi nelle ultime tre - contro Venezia e Fiorentina -, a seguito di un inizio di stagione tutt'altro che in discesa.
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