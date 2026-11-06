Genoa, De Rossi senza paura. Così punta a battere il Milan: "Perfetti come con la Juve"
"Abbiamo avuto un po’ più di tempo per preparare la partita. Un piccolo vantaggio in più rispetto al Milan. Abbiamo spinto un pochettino mentre la settimana scorsa abbiamo gestito i carichi. Siamo andati un po’ più nel profondo per analizzare quello che vogliamo fare e quello che abbiamo fatto". Così Daniele De Rossi presenta la sfida contro il Milan valida per l'11ª giornata di campionato e in programma alle ore 15 di domenica 8 novembre al Ferraris. Il Grifone si presenta all'appuntamento galvanizzato dalla striscia di 3 vittorie consecutive su Venezia (1-0), Juventus (2-0) e Lecce (2-1). Una striscia che ha abbondantemente ridato fiato a una classifica che riporta ora 13 punti. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Ruben Amorim, la cui classifica riporta 21 punti e reduce dal ko interno con il Ferencvaros - il secondo consecutivo in Europa League - che ha ridimensionato i rossoneri dopo il successo nel derby di Halloween. Al rientro dalla sosta nazionali, Genoa e Milan saranno impegnati rispettivamente contro Sassuolo (22/11 al Mapei) e Frosinone (22/11 a San Siro). Queste le parole del tecnico: "E’ questo il momento in cui le cose vanno analizzate, quando le cose vanno molto bene o molto male, e con un po’ di tempo in più abbiamo toccato questi aspetti - ha dichiarato in conferenza stampa - . Gli alti e bassi del Milan? Lo abbiamo guardato sotto l'aspetto tecnico-tattico. Valuto quello che vedo in campo, i giocatori che hanno. E credo che siano una rosa tra le prime tre del campionato, sono molto forti e costruiti nel modo che a me piace tanto. Il derby lascia scorie positive anche se ieri hanno avuto una partita molto difficile. Venturino e Havel? Vorrei portarli in panchina ma non con un ruolo di spettatori ma partecipi del gruppo. Sono due giocatori importanti per caratteristiche. Havel è una punta importante. Venturino può saltare l'uomo, ha gamba".
De Rossi: "Perfetti come con la Juve"
"La settimana di successi? La gestiamo alla stessa maniera, ovviamente andiamo un po' dosare. Quando fuori c’è negatività l'abbiamo dosata per mantenere l'equilibrio. E lo facciamo guardando i numeri e abbiamo cercato di spostare l'attenzione su quanto di buono fatto nelle prima cinque partite. E in questo momento bilanciamo Il nostro mondo è un po’ pazzo, oscilla in maniera molto veloce e dobbiamo mantenere i piedi per terra. Questa squadra si allena sempre bene. Dal nostro punto di vista del guardare lontano mi piace ma il nostro obiettivo è fare una bella partita con il Milan. Ma visto che è recente il momento di contestazione che non possiamo dimenticarcene. La strada è ancora lunga. Il modulo? A Lecce abbiamo fatto anche nel primo tempo la fase di blocco basso con il 4-4-2. Wiafe ha fatto una grande partita però non erano molto oliati i meccanismi con Ellertsson. In fase offensiva possiamo continuare a giocare con questo modo di attaccare le fasce. Loro sono forti però perché anche dentro al campo sanno giocare, basti vedere i loro centrocampisti. Dobbiamo essere perfetti come lo siamo stati con la Juve, anzi forse di più. Loro hanno anche tanti cambi a prescindere dall'interpretazione del nostro modulo".
De Rossi: "Con il Milan come contro la Juve"
"Gli stimoli ce li prendiamo. Le statistiche sono micro-obiettivi in un macro-obiettivo che è salvare il Genoa. Sono piccoli stimoli che andiamo a snocciolare fermo restando che giochi in casa contro il Milan. Noi dobbiamo fare il nostro campionato per la nostra classifica. Le partenze? Partire bene dà un imprinting importante alla partita. Con la Juve siamo stati in partita per 90 minuti ma l’approccio sarà così. Il mio anno al Genoa? Dopo la Roma è il club dove sono stato di più. Rimane qualcosa di presente e tangibile e spero anche nel futuro. Rimarrà sempre qualcosa di importante nella mia vita quello che è il Genoa e quello che rimarrà nella mia mente. E’ un club che mi affascinava dal primo giorno, uno stile di vita e un modo di tifare e di volersi bene che mi ha conquistato. Lo avrei detto anche se la ricorrenza fosse accaduta alla quinta di campionato. Al di là dei social, di cui abbiamo già parlato, allo stadio o in corso Italia non ho mai ricevuto manifestazioni di dissenso. I genoani mi hanno sempre trattato da dio e cerco di restituire quello che mi danno".
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