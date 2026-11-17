Il debutto di Robinho Jr con la maglia della nazionale brasiliana non poteva essere più convincente. Dopo un primo tempo senza reti personali, il giovane attaccante sale in cattedra nella ripresa, trovando per due volte la via del gol nell'arco di appena tre minuti. Al 56' arriva la quinta marcatura della partita, con un preciso colpo di testa che non lascia scampo al portiere avversario. Poco dopo, al 58', il classe 2007 concede il bis con una conclusione rasoterra di sinistro dal limite dell'area, completando una prestazione di grande personalità. Il suo doppio sigillo si aggiunge alla tripletta di Andrey e alle reti di Matheos Ferreira , Jhuan Nunes e Yuri Leles , oltre all'autorete di Perede . Un risultato particolarmente significativo per il Brasile , che chiude così con una vittoria larga l'ultimo test prima del prossimo appuntamento internazionale. A gennaio 2027, infatti, la selezione verdeoro sarà impegnata in Colombia nel Torneo Sudamericano Sub-20, dove proverà ad arricchire ulteriormente il proprio straordinario palmarès, già forte di 13 titoli.

Genoa, segnali incoraggianti dal talento arrivato dal Santos

La doppietta in Nazionale rappresenta un'ulteriore conferma delle prospettive di Robinho Junior, che il prossimo 17 dicembre compirà 19 anni. Il giovane attaccante è arrivato al Genoa nell'ultimo giorno della sessione estiva di mercato, lasciando il Santos con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il suo percorso in rossoblù ha già registrato un primo momento importante con l'esordio in Serie A. Lo scorso 17 ottobre, infatti, De Rossi gli ha concesso alcuni minuti nella trasferta dello Stadio Olimpico contro la Roma, inserendolo nel finale al posto di Messias. Un primo assaggio del calcio italiano per un giocatore che sta cercando di ritagliarsi il proprio spazio nel gruppo rossoblù. Adesso, la prestazione con il Brasile Under 20 aggiunge un'altra nota positiva al suo percorso e permette al Genoa di guardare con interesse ai prossimi mesi. La crescita internazionale e la capacità di incidere anche in una competizione di livello giovanile rappresentano segnali importanti per il futuro del talento brasiliano.