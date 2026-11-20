"È andata bene, la settimana ci è servita, l’abbiamo usata per recuperare i giocatori che rientravano, ma soprattutto per lavorare sulle cose che nonostante gli ultimi buoni risultati non stavano girando come vogliamo noi. Possiamo migliorare in tante cose, lo sappiamo, e queste pause servono anche per quello, senza farci distrarre dal risultato positivo che ti può illudere che tutto stia andando bene". Così, in conferenza stampa alla vigilia del match col Sassuolo, si è espresso il tecnico del Genoa Daniele De Rossi: "Odio quelle soste della nazionale dove hai 4-5 giocatori, spesso succede nelle squadre più grandi perché hanno più giocatori in Nazionale. Con la Roma abbiamo fatto un paio di soste dove eravamo 4 o 5 giocatori e mi sono ripromesso di cercare di non farle più, di dargli 7-8 giorni liberi, chiedendogli di allenarsi a casa senza farli venire qui e fare degli allenamenti che poi non hanno una struttura vera, però non è stato questo il nostro caso. Noi avevamo tanti giocatori presenti, la Primavera come al solito ci ha dato sempre una grande mano con degli innesti che hanno fatto in modo che noi avessimo sempre un organico numeroso, però è stata una sosta di lavoro, non sono stati 3-4 giocatori buttati lì a fare torello e partitina con dei bambini, ma abbiamo avuto allenamenti veri, anzi siamo talmente tanti che a volte qualcuno rimaneva fuori anche durante questa sosta".

Su Venturino, Osmajic, Ellertsson e Frendrup "Venturino ha fatto un’ottima prestazione contro l’Entella, è in condizione fisica dal punto di vista dello sprint, dello strappo, della corsa, del gesto tecnico, delle intuizioni, ci ha colpito piacevolmente. Ovviamente ha bisogno di un po’ di minutaggio e dobbiamo darglielo gradualmente. Osmajic ed Ellertsson? Sappiamo il valore della nazionale, rispettiamo il loro impegno, io per primo perché è stata una parte molto importante della mia vita, quindi so che è importante anche per loro. Se poi tornano felici e rinfrancati dalla nazionale per me è un valore aggiunto e non sto lì a pensare a quanti minuti hanno giocato, a volte sono più i viaggi, i voli, le poche ore di sonno che disturbano piuttosto che i minuti che poi giocano in campo, anche perché poi ti alleni poco, quindi più minuti giocano in nazionale forse, a volte, meglio è. Diciamo che loro sono due giocatori in particolare che non hanno bisogno di extra motivazioni, ma partono sempre a duemila con il piede sull’acceleratore sia in allenamento sia in partita, quindi non avevano bisogno di questo boost di energia, di armonia, ma è una notizia buona in più. Frendrup? Ieri mi ha detto che si sentiva un pochino meglio, ma aveva fatto un allenamento che non era stato molto impegnativo dal punto di vista dei movimenti e delle cose che a lui danno fastidio in questo momento, quindi oggi li proverà, farà un provino per vedere un po’ come va il calcio, che è quel movimento che gli dà più fastidio nel punto dove si è infortunato e valuteremo se sarà il caso di portarlo con noi, di non portarlo con noi, di farlo riposare, ma più che altro valuteremo anche la sua condizione mentale, come si sente, se si sente in grado di sentire un po’ di dolore, di venire sopra e di venire con noi, al di là del fatto che possa giocare dall’inizio o a partita in corso", ha aggiunto De Rossi.