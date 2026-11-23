La vittoria del Genoa in casa del Sassuolo lascia anche una brutta notizia in casa genoana. Lorenzo Colombo ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, come ha comunicato il club rossoblù con una nota medica ufficiale dopo gli esami: " Genoa CFC comunica che gli accertamenti a cui è stato sottoposto il calciatore Lorenzo Colombo hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni l’attaccante verrà sottoposto alle necessarie consulenze per procedere all’intervento chirurgico ricostruttivo".

Colombo out, assenza pesante per De Rossi

Colombo si è fatto male nel finale della partita vinta 2-0 al Mapei Stadium grazie alla doppietta di Osmajic. Era entrato all'83' e circa sette minuti dopo, mentre pressava la difesa del Sassuolo, si è girato in modo innaturale sul ginocchio su un terreno reso scivoloso dalla pioggia. È uscito accompagnato dallo staff medico del Genoa. I tempi di recupero saranno chiari solo dopo l'operazione, ma lo stop sarà lungo e la stagione dell'attaccante è a forte rischio. Per De Rossi sarà un'assenza pesante.