De Rossi sfida l'Inter e carica Osmajic

Il tecnico rossoblù sa bene che affrontare l'Inter rappresenta un ostacolo particolarmente impegnativo: "A prescindere dai risultati, è una squadra con valori incredibili. Ha fatto delle partite in cui magari non è partita benissimo e ha dimostrato la sua forza proprio in quelle partite. Li vedi che quando vogliono danno un po’ di gas e riescono a fare due-tre gol a tutti. Noi dovremo essere bravi a rimanere in partita, ad essere coraggiosi, a fargli male in determinate situazioni. I gol li subiscono anche loro, se ne subiscono un po' di più un motivo ci sarà. Noi dobbiamo essere bravi a fare la partita perfetta". De Rossi ha poi analizzato il rendimento offensivo della squadra, soffermandosi sull'importanza di Osmajic e sulla crescita collettiva del reparto: "Il nostro attaccante sta facendo bene, ma tutta la squadra sta capendo come va servito. Ci abbiamo messo poco a capire quanto sia devastante. Lo hanno capito anche i nostri avversari e raddoppieranno magari su di lui. Noi dovremo essere bravi a non lasciargli il peso dell’attacco sulle sue spalle ma così non è stato visto che sono andati in gol e al tiro altri giocatori. Quando dico che bisogna fare la partita perfetta, non dico solo in fase difensiva ma anche in quella offensiva.