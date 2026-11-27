De Rossi avvisa l’Inter: "Non l’ho fatto neanche con la Juve". Sul ko di Colombo e il mercato…
Inter-Genoa, Ostigard non ci sarà: le condizioni degli infortunati
De Rossi ha aperto la conferenza stampa facendo il punto sulle condizioni fisiche della squadra. La notizia principale riguarda Ostigard, che non sarà a disposizione per la trasferta di Milano a causa di una sindrome influenzale. Il difensore verrà rivalutato in vista dei prossimi impegni, mentre anche altri elementi del gruppo presentano qualche acciacco da monitorare: "A livello fisico la squadra sta bene. C’è qualche acciacco ovviamente come hanno tutte le altre squadre. C’è qualche giocatore da valutare ma potrebbe essere fuori almeno per questa partita ma niente di preoccupante. Leo non verrà a Milano, non è in condizioni per giocare questa partita. Poi vedremo quella di martedì e col Torino per capire anche come recupera da questa sindrome influenzale".
De Rossi sfida l'Inter e carica Osmajic
Il tecnico rossoblù sa bene che affrontare l'Inter rappresenta un ostacolo particolarmente impegnativo: "A prescindere dai risultati, è una squadra con valori incredibili. Ha fatto delle partite in cui magari non è partita benissimo e ha dimostrato la sua forza proprio in quelle partite. Li vedi che quando vogliono danno un po’ di gas e riescono a fare due-tre gol a tutti. Noi dovremo essere bravi a rimanere in partita, ad essere coraggiosi, a fargli male in determinate situazioni. I gol li subiscono anche loro, se ne subiscono un po' di più un motivo ci sarà. Noi dobbiamo essere bravi a fare la partita perfetta". De Rossi ha poi analizzato il rendimento offensivo della squadra, soffermandosi sull'importanza di Osmajic e sulla crescita collettiva del reparto: "Il nostro attaccante sta facendo bene, ma tutta la squadra sta capendo come va servito. Ci abbiamo messo poco a capire quanto sia devastante. Lo hanno capito anche i nostri avversari e raddoppieranno magari su di lui. Noi dovremo essere bravi a non lasciargli il peso dell’attacco sulle sue spalle ma così non è stato visto che sono andati in gol e al tiro altri giocatori. Quando dico che bisogna fare la partita perfetta, non dico solo in fase difensiva ma anche in quella offensiva.
Quanto fatto col Sassuolo non basterà. Perderemo sicuramente se dovessimo giocare la stessa partita di domenica, il livello qualitativo dell’Inter è talmente superiore che quelle occasioni concesse possono essere letali e decisive per la sconfitta. Il Sassuolo ci ha fatto più paura del Milan, contro i rossoneri siamo stati bravi a subire e concedere poco e ad essere più pericolosi di loro. Col Sassuolo meno, a volte siamo stati un pizzico fortunati e invece siamo stati molto bravi a sfruttare le nostre occasioni. Quando il pallone è arrivato lì, ho visto giocate decisive, ho visto passaggi decisivi al momento giusto, sfruttare l'errore dell'avversario. La grande squadra fa anche questo".
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