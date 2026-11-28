"Non siamo partiti bene rispetto ad altre partite contro le grandi come Como, Juve e Milan, poi abbiamo avuto due occasioni che in queste partite diventano le uniche, è stato bravo Provedel che è un grande portiere e gli vanno fatti i complimenti. Noi abbiamo fatto il nostro e poi sono arrivati dei gol dovuti alla bravura dei giocatori dell'Inter, ma noi dovevamo essere più attenti". Così a Sky Sport Daniele De Rossi dopo la sconfitta per 4-0 contro l' Inter .

"Dovevamo limitare il passivo e rimanere in gara"

"L'Inter ha meritato di vincere, noi lavoreremo per accorciare la differenza. Noi siamo partiti sempre forti nei primi tempi, oggi invece ho visto meno aggressività, cerchiamo di migliorare e non pensiamo ai portieri degli altri", ha aggiunto il tecnico del Genoa riguardo l'approccio della sua squadra. Poi un commento sul rigore assegnato ai nerazzurri all'ultimo minuto del primo tempo che ha di fatto tagliato le gambe al Grifone: "Nell'intervallo parlo sempre dell'aspetto mentale, arrivarci sul 2-0 era una cosa, sul 3-0 un'altra. Noi dovevamo cercare di limitare il passivo e rimanere in gara: quel rigore lì, che era poca roba, ha chiuso una partita contro una squadra forte che sarebbe stata comunque difficile da rimontare". Chiusura su Ellertsson: "Mi piace molto come fa la mezz'ala, è prezioso non solo per quello che fa in campo ma anche per quanti ruoli ricopre, penso che lì possa inserirsi e dare palle intelligenti, è un giocatore determinante per noi".