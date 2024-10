Inzaghi parla del rinnovo e dribbla il caso curva Inter: "La società..."

Seconda giornata di Champions League per l' Inter . Dopo aver ritrovato il successo in campionato contro l' Udinese , i nerazzurri sono alla ricerca della prima vittoria europea della stagione. Pari a reti bianche contro il Manchester City nella prima gara, domani i nerazzurri sfideranno la Stella Rossa a San Siro per accumulare punti in classifica. A presentare la sfida in conferenza, come di consueto, il tecnico interista Simone Inzaghi : al suo fianco ad accompagnarlo Stefan de Vrij . L'allenatore ha analizzato l'avvio di campionato della squadra, con qualche risultato altalenante, annunciando un imminente rinnovo di contratto e rispondendo anche ad una domanda sul caso curve e ultras di Inter e Milan .

Inter-Stella Rossa, parla Inzaghi

Si parte dalle difficoltà di inizio stagione, con una partenza un po' a rilento in campionato e con una difesa che appare più in affanno: "Ne avevo parlato nella conferenza il giorno del raduno. Vincere è difficile, rivincere lo è ancora di più. I ragazzi stanno lavorando con grandissimo impegno, ci manca ancora la continuità avuta l’anno scorso, bisogna allenarla. Tutte le squadre hanno avuto difficoltà in questo inizio, ci sono state 6 capoliste diverse nelle prime 6 giornate. Vuoi per il mercato o per altri motivi, tutte stanno cercando di migliorarsi e lo stiamo facendo anche noi. Dopo l’Udinese l’ho detto, è stata una grandissima gara ma abbiamo analizzato attentamente le 2 reti subite, per cercare di migliorare. C'è un concorso di colpe su entrambi i gol. Sul primo chi crossa non deve essere marcato solo da Dimarco, poi bisogna avere attenzione sia sull’uomo che sulla palla quando c’è il traversone. Sul secondo leggo che è colpa di Bisseck o Acerbi, in realtà è colpa di tutta l’Inter: tutti potevano fare di più. La squadra, come sempre, ha recepito e analizzato nel modo migliore".

Ancora sulla questione difesa: "Chiaramente la concentrazione è importantissima, sappiamo che abbiamo dei principi che portiamo avanti da diverso tempo. Dite che l'Inter si è rivista con l'Udinese, ma si era rivista già con Lecce, Atalanta e Manchester City, serve continuità di prestazioni senza concedere nulla. Se rivediamo le prime 6 gare dell’anno scorso avevamo concesso gli stessi xG (expected goals, cioè la probabilità che un tiro si tramuti in gol, ndr) pur subendo solo 3 reti, mentre adesso 7. Serve attenzione perché è una fase in cui tirano e ci segnano alla prima occasione. Siamo terzi in classifica a 2 punti dalla prima, è un campionato dove tutte cercano le proprie certezze e anche noi, ovvero quella continuità che farà la differenza in campionato e in Champions".