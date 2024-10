"C'è grande severità nell'applicare le regole": Gravina su Inter e Milan

NAPOLI - Il presidente della Figc, Gabriele Gravina , a margine della sua visita all'Istituto penale minorile di Nisida a Napoli nell'evento di lancio del progetto 'Zona Luce', iniziativa promossa dalla Figc ha commentato gli eventi che hanno viste coinvolte le tifoserie di Inter e Milan : "Sugli arresti ci stanno pensando le forze dell'ordine e gli organi di giustizia. Negli ultimi tempi c'è grande selezione e severità nell'applicazione di regole e norme, si pretende rispetto dei valori nel mondo del calcio, che sono valori normali della vita quotidiana, e questo farà bene non solo al calcio ma a tutta la società civile".

"Progetto per valorizzare una dimensione importante del mondo dello sport"

Nel corso dell'evento è stato consegnato il Premio 'Uefa Foundation For Children Award 2024'. 'Zona Luce' è un progetto sviluppato nel 2020 dal Settore Giovanile e dalla Fondazione pontificia destinato agli operatori di polizia penitenziaria e ai detenuti degli istituti carcerari minorili per avviare percorsi formativi virtuosi, rafforzare il valore dello sport e favorire l'inserimento dei beneficiari nelle società sportive del territorio. Gravina ha sottolineato: "Il progetto tende a valorizzare una dimensione importante del mondo dello sport, utilizzando questa capacità di essere uno strumento privilegiato nel campo della formazione individuale come crescita. Usiamo il sistema delle regole, dei valori tipici del mondo dello sport e del calcio, recuperando ragazzi minori e cercando di formarli e farli stare insieme, maturando sotto i principi del rispetto delle regole e del valore del calcio".