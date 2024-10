Inter e Milan, analogie e differenze con la Juve: dalle illazioni alla sobrietà

Il precedente della Juve

Il precedente della Juventus può funzionare da bussola per Chiné stesso e per chi, nel frattempo, vuole provare a rispondere alla domanda del momento: «Cosa rischiano Milan e Inter?». All’epoca, la Juventus vide l’inibizione di alcuni dirigenti (Agnelli compreso) e una pesante multa di seicentomila euro. Ma la circostanze in cui si trovò la Juventus e quelle in cui si trovano Milan e Inter sono le stesse? Ci sono molte analogie, a partire dal nocciolo della questione: le società di calcio si trovano in una posizione che, viene da dire “fisiologicamente”, si presta al ricatto e all’estorsione da parte delle frange delinquenziali delle curve. Come è capitato alla Juventus di essere finita sotto ricatto, così è successo a Inter e Milan. Per contro, alla Juventus venne contestata la gestione della vendita dei biglietti, concessi con troppa facilità e in numero superiore al consentito, ai gruppi ultrà (peraltro facendoli pagare al prezzo ufficiale), nelle carte degli inquirenti su Inter e Milan il perimetro delle contestazioni sembra essere più largo, così come il coinvolgimento dei membri della società, anche a livello apicale.