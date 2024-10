Pm durissimi: "L'Inter finanziava gli ultrà infiltrati, situazione tossica"

Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere i primi ultrà milanisti ed interisti interrogati stamattina nel carcere milanese di San Vittore, davanti al gip Domenico Santoro e ai pm, dopo il maxi blitz di due giorni fa della Dda milanese, di Polizia e Gdf. In particolare, sono rimasti in silenzio Francesco Lucci , difeso dall'avvocato Jacopo Cappetta e tra i capi della curva Sud milanista, nonché fratello del leader Luca (sarà sentito più avanti, non stamattina come scritto in precedenza), Riccardo Bonissi e Luciano Romano , anche loro accusati di far parte dell'associazione per delinquere della curva rossonera. Infine, ha deciso di non rispondere alle domande anche Andrea Beretta , l'ormai ex capo della curva Nord interista e che era nel direttivo assieme a Marco Ferdico e Antonio Bellocco , quest'ultimo esponente dell'omonima cosca della 'ndrangheta e ucciso proprio da Beretta, che è in carcere per l'omicidio dal 4 settembre scorso. Gli interrogatori andranno avanti anche nel pomeriggio e domani, ma la linea dei sedici ultrà finiti in carcere appare chiara: silenzio davanti al giudice. Anche gli altri quattro arrestati interrogati oggi dal gip si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Si tratta di Christian Rosiello , anche lui nell'associazione per delinquere capeggiata da Luca Lucci e bodyguard di Fedez , di Islam Hagag, pure lui esponente della curva rossonera e amico del rapper, e di altri due ultrà rossoneri, Fabiano Capuzzo e Alessandro Sticco. Domani, invece, saranno interrogati il capo ultrà milanista Luca Lucci e quello interista Marco Ferdico e gli altri finiti in carcere. Anche se pare scontato che tutti sceglieranno di non rispondere.

I rapporti con la 4Exodus

Un responsabile di una cooperativa, la "4Exodus", si sarebbe reso "disponibile ad interessarsi per far ottenere misure alternative alla pena detentiva a conoscenti ed amici" di Andrea Beretta, l'ex capo ultrà interista in carcere per l'omicidio di Antonio Bellocco e destinatario di nuova ordinanza due giorni fa, e di Vittorio Boiocchi, l'ex leader della curva Nord ucciso nel 2022. E avrebbe ottenuto "in cambio favori come, ad esempio, maglie firmate dai giocatori per i propri familiari o la 'prelazione' per la propria cooperativa sull'eventuale donazione devoluta dalla curva a seguito iniziative benefiche". E' un altro dei dettagli che viene a galla dalla richiesta di custodia cautelare per gli ultrà arrestati nel maxi blitz. E' emerso, scrivono i pm Storari e Ombra, che la "We are milano", l'associazione gestita dai capi curva interisti e usata come "facciata legale" per business illeciti, "ha stretto contatti finalizzati ad una stabile collaborazione con la Comunità Exodus di Don Antonio Mazzi". Il referente principale della "comunità è Sartori Ermanno Roberto, fra i responsabili di una cooperativa, la 4Exodus, nata da una costola della Onlus di Don Mazzi". Tra Sartori, scrive ancora la Procura, "Beretta ed altri ultras come Claudio Morra, è emerso un rapporto particolarmente confidenziale, improntato al reciproco scambio di favori".

Risolto un cold case

L'inchiesta che ha decapitato i vertici ultrà di Inter e Milan ha risolto anche un cold case. Per l'omicidio, che risale al 1992 e finora rimasto irrisolto, di Fausto Borgioli, detto "Fabrizio", luogotentente di Francis Turatello, protagonista della mala milanese degli anni '70 assieme a Renato Vallanzasca e ad Angelo Epaminonda, è stata notificata oggi dalla Gdf una misura cauteare in carcere a Giuseppe Caminiti, già in cella da lunedì nell'ambito dell'operazione "doppia curva". A incastrare Caminiti, "diretta emanazione della 'ndrangheta per espressa e plurima ammissione" e in affari con Andrea Beretta, leader della tifoseria nerazzurra, nella gestione alcuni parcheggi "abusivi" vicino a San Siro, sono state anche alcune intercettazione del luglio 2020.