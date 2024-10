Ultras Milan con coltelli e spranghe, l'Inter si prepara a deporre in Procura

Al peggio non c’è limite: mentre in Procura sono pronti a sfilare - in qualità di “persone informate sui fatti” - i tesserati tirati in ballo dagli ultrà nelle intercettazioni dell’indagine della Dda di Milano sul malaffare a San Siro (Calabria per il Milan, Inzaghi, Zanetti, Barella, Calhanoglu, Skriniar per l’Inter, gli ultimi due Nazionali permettendo...), domenica notte la Digos di Firenze - dopo la segnalazione dei colleghi milanesi - ha ritrovato un arsenale all’interno di due pullman posteggiati nei pressi dello Stadio Franchi. L’allarme è scattato per il timore dell’incrocio tra gli ultrà romanisti di ritorno da Monza e quelli rossoneri al rientro da Firenze e, alla luce dei fatti, non era campato per aria: gli uomini delle forze dell’ordine hanno scoperto una dozzina di coltelli a scatto e a serramanico e diverse aste rigide alle quali erano attaccate, a mo’ di bandiera, dei drappi neri. In realtà, secondo la polizia, si trattava di tubi per uso idraulico da utilizzare, all’occorrenza, come oggetti contundenti in eventuali scontri.