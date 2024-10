"Questi ti prendono a casa": Inter, le pressioni e il battesimo degli ultras

Boiocchi : “Ascolta... ma che ca*** sta succedendo che noi non sappiamo come e quando arrivano i giocatori e non andiamo a prendere i calciatori”.

Sala : “Eh in che senso non lo sapete io non posso mica dirvelo quando arrivano giocatori mi ha chiamato Bombolino (Andrea di Jeva) ma io mica posso dirti... a prescindere che non lo sapevo!”.

Boiocchi : “Claudio come fate a non saperlo voi in sede che sta arrivando un calciatore dell’Inter... dai non mi dire fesserie... uno... possibile che nessuno sappia in sede che arriva un calciatore e non avvisano a noi della Curva...”.

Sala : “Il discorso è un altro cioè io non posso avvisarti poi con la curva... io c’ho il telefono sotto... ti parlo chiaro”.

Boiocchi : “Chiami un amico tuo e gli dici nell’orecchio “guarda che a mezzogiorno arriva un calciatore avvisa questo qua della Curva”.

Sala : “Un amico mio... ma Vittorio siete voi che vi dovete muovere in un altro modo... io perdo il posto di lavoro per ste cose qua... ma lo capisci o no?”.

Boiocchi : “Ascoltami Claudio, non va bene così”.

Sala : “No ma non va bene no!”

Boiocchi : “No non va bene no... arriva un calciatore e voi non ci fate sapere niente e non andiamo a prenderlo... allora ce la prendiamo con voi, perché non esiste! Non esiste non esiste arrivano i giocatori e noi non andiamo a prenderlo!”.

Sala : “Eh allora prenditela con me Vittorio, prenditela con me. E cosa ti devo dire prenditela con me… io per telefono non posso dirti quando arrivano i giocatori!”.

Boiocchi : “Glielo dici a uno che ci chiama! Non ci vuole uno studio!”.

Sala : “Ah tu a me mi dici che non ci vuole uno studio! Tu a me dici che non ci vuole uno studio! È voi che dovete farvi lo studio Vittorio, non io che devo farmi lo studio! Io il telefono ce l’ho sotto, io il telefono ce l’ho sotto”.

Boiocchi : “Eh spiegamelo tu come devo fare”.

Sala : “E io te lo devo dire. E io te lo devo spiegare che lavoro all’Inter, non voi che fate gli Ultras?? Ve lo devo spiegare io??”.

Boiocchi : “Ah io so prima di te che sta arrivando un giocatore???”.

Sala : “Vittorio dai siamo al telefono di cosa stai parlando? Ma ragazzi se volete farmi lasciare a casa già vi siete impegnati... più di così”.

Boiocchi : “Nooooooo non succede niente (incomprensibile) mi avete rotto i co** voi dell’Inter e tu per primo!!!”

Sala : “Ahhhh io per primo???”.

Boiocchi : “Adesso cambiamo tattica... Adesso le cose ce le prendiamo per forza e poi vediamo cosa succede!!”.

Sala : “Io per primo??? Io per primo??”.

Boiocchi : “Ti saluto”.

Sala : “Io per primo ti ho rotto i co** Vittorio?? Io per primo??”.

Richieste di favori

Il 21 febbraio 2020 sempre Claudio Sala fotografa così le pressioni dei capi ultrà sulla società. Domanda: Lei ha rapporti con esponenti della Curva Nord interista in ragione del suo lavoro? Risposta : “Occupandomi della sicurezza dei calciatori e pur sapendo che il compito di relazionarsi con i tifosi spetterebbe allo Slo (Supporters Liaison Officer), tuttavia, essendo un ex appartenente alla Curva, ho spesso rapporti con loro, soprattutto con Andrea Beretta e Andrea di Jeva, i quali – ovviamente – mi fanno delle richieste per ricevere favori quali incontri con i calciatori, accesso in aree dello stadio interdette al pubblico, presenza ad allenamenti o partite a porte chiuse, alle quali ho sempre risposto di no. Malgrado ciò il Di Jeva continua a chiamarmi ed a reiterare richieste insistentemente”.

Domanda: Lei o altri esponenti societari avete mai ricevuto minacce dagli ultras interisti? Risposta: “Io non ho mai ricevuto minacce e, che io sappia, nemmeno i miei colleghi, però percepisco che alcuni di essi, soprattutto il Bordogna, hanno una sorte di timore nei confronti dei capi ultras: timore di aggressioni fisiche piuttosto che di pressioni troppo forti”. Domanda: Lei che è a conoscenza di problematiche relative all’ingresso allo stadio di ultras sprovvisti di biglietto, ha parlato di ciò con i suoi superiori? Risposta: “Sì, con Pifarotti, Cosentino Massimo (segretario generale), e con l’Ad Marotta Giuseppe”.