Inter indispettita da Spalletti, telefonata a Inzaghi: cos’è successo

Una telefonata chiarificatrice per chiudere il caso. Quando giovedì, 24 ore dopo la deposizione di Simone Inzaghi agli inquirenti dell’inchiesta “Doppia Curva”, Luciano Spalletti in un’intervista alla Rai si era espresso così sulla sua esperienza sui rapporti con gli ultrà - in sintesi, «non mi sono mai trovato a che fare con queste situazioni, anzi non mi è mai successo durante tutta la carriera che qualcuno mi abbia telefonato per certe cose; io rispondo a tutti, anche a quelli che non conosco, però poi so riattaccare e so continuare la conversazione con chi mi telefona» -, a molti il riferimento era sembrato diretto al tecnico piacentino. Così l’aveva interpretata Inzaghi e pure l’Inter, indispettita per quelle frasi del suo ex allenatore.