Inchiesta ultras, tocca ai dirigenti. Poi da Chiné: multa, squalifica o…?

Le audizioni ai tesserati di Inter (Inzaghi e Calhanoglu, oltre al vice-presidente Zanetti) e Milan (Calabria) sono terminate. La Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva” ha voluto sentire i diretti interessati, come persone informate dei fatti e non come indagate, per capire ulteriormente non tanto i loro rapporti con gli ultras - che saranno argomento approfondito maggiormente dalla Procura Federale della Figc -, quanto le eventuali minacce ricevute. Perché è evidente che agli inquirenti milanesi - e basta vedere come stanno avanzando le indagini con altri arresti, ultimo quello di Daniele Cataldo, ultras rossonero vicino a Luca Lucci - interessi colpire in ogni modo le infiltrazioni malavitose presenti all’interno delle due Curve.