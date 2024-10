Inchiesta ultras, prima mossa concreta dopo il caos: si parte da Inter-Juve

La novità per Inter-Juve

Dunque, per godersi la serata dalle 20 a mezzanotte, un utente che ha trovato posto sulle strisce blu, ha potuto pagare meno di 5 euro per lasciare la sua vettura. Fino a pochi giorni prima - probabilmente ancora in occasione di Inter-Torino del 5 ottobre, ultima partita a San Siro prima della sosta - per quel parcheggio si sarebbero spesi 30 o 40 euro. Dunque, in seguito al terremoto dell'inchiesta sulle Curve, il Comune di Milano ha messo in atto una prima mossa concreta. La presenza del personale Atm da adesso diventerà fissa durante le partite e dovrebbe da una parte allontanare i parcheggiatori abusivi e dall'altra garantire maggiore tutela ai tifosi che vorranno muoversi con la propria automobile. Dunque, i sostenitori di Inter e Juventus che domenica pomeriggio si recheranno a San Siro dovrebbero usufruire di questa "novità". Dovrebbe rimanere di 20 euro, invece, la tariffa dei parcheggi dello stadio gestiti dai due club. La Polizia Locale di Milano ha reso noto alcuni dati da gennaio a oggi: sono stati svolti 2.155 controlli per il contrasto della sosta abusiva che hanno portati a 118 persone controllate e 73 allontanate (fra esse alcune oggetto di Daspo); 14 veicoli controllati, 20 denunce e 1 sequestro penale.