“Su Inter e Milan silenzio sugli omicidi, sulla Juve invece… Il sospetto c’è”

TORINO - Quando le risposte innescano nuove domande, e non viceversa, la certezza è che ci sia da scavare ancora più a fondo. Come nel caso delle recenti indagini sulle infiltrazioni criminali nel tifo organizzato di San Siro . Sono tanti, infatti, i punti interrogativi sollevati da chi sta contribuendo a scoprire (o “semplicemente” riscoprire...) documenti cruciali per far luce nelle a lungo nebulose vicende che riguardano la Curva Nord dell’ Inter e la Curva Sud del Milan . Ogni riferimento a Massimo Giletti , che nelle ultime settimane ha dedicato ampio spazio al caso giudiziario nel corso de “Lo stato delle cose”, trasmissione che va in onda ogni lunedì sera su RaiTre, è puramente voluto.

Massimo Giletti, cosa l’ha maggiormente impressionata dell’inchiesta che sta portando avanti sulla vicenda ultras?

"L’intercettazione in cui Luigi Mendolicchio, personaggio molto influente della cosca Mancuso, cuore della ‘ndrangheta calabrese, afferma di voler conquistare la curva del Milan, in un frangente in cui il capo ultras Luca Lucci è temporaneamente in carcere. E non tanto o, comunque, non solo per i contenuti della conversazione con Domenico Vottari, a sua volta legato alla cosca San Luca, rinvenuti grazie a un trojan installato sul suo telefonino".

E perché, allora?

"Perché quell’intercettazione, in cui afferma che “in curva Sud si possono fare soldi a palate”, è relativa a una sua visita ad altre figure della ‘ndrangherta, di stanza nell’hinterland milanese, avvenuta nel 2018. La conversazione fu tempestivamente scoperta dal dottor Nicola Gratteri e dalla dottoressa Annamaria Frustaci, che inviarono il contenuto alla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano: come mai, in tutti questi anni e di fronte a una simile evidenza, non si è indagato sulle frequentazioni tra i capi ultras e la ‘ndrangheta? È partendo da questi antefatti e riannodando il filo degli eventi che, per altro, si risale fino all’uccisione di Vittorio Boiocchi, capo ultras del Milan, e a quella di Antonio Bellocco, omologo all’Inter".