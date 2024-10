Juve sputtanata e messa alla gogna. Inter e Milan, oggi nessuno si indigna

L'intercettazione inventata

Anche allora, come capita oggi a Inter e Milan, la Juventus e i suoi dirigenti non comparivano nel registro degli indagati, ma partecipavamo come persone informate dei fatti e poi come parte lesa, collaborando in modo attivo all’inchiesta e denunciando i tifosi collusi con la malavita (cosa, quest’ultima, che non risulta ancora essere successa a Milano). Questo non aveva impedito di rappresentare la Juventus, il suo presidente e i suoi dirigenti come complici o favoreggiatori della Ndrangheta con un crescendo che aveva portato a una grottesca audizione davanti alla Commissione Antimafia in cui si vaneggiò di un’intercettazione compromettente per Andrea Agnelli che, semplicemente, non esisteva.