Da Marotta a Scaroni, Inter e Milan vanno dall’Antimafia: il precedente Juve

Inchiesta ultrà: ecco i membri del comitato

Il coordinatore del Comitato Speciale, composto ovviamente da membri dell’attuale Commissione Parlamentare Antimafia, sarà colui che l’ha proposto, dunque Walter Verini, gruppo Pd-Idp. Verini fa parte anche di altri comitati (come quello che si occupa dal marzo 2024 della scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori) e fra il 2018 e il 2022 aveva fatto parte di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie che si era occupata anche delle intimidazioni ai giornalisti. Insieme a lui altre otto persone. In ordine alfabetico: Anastasio Carrà (Lega), Mauro D’Attis (FI), Francesco Gallo (Misto), Filippo Melchiorre (FdI), Luigi Nave (M5S), Raffaella Paita (IV-Il Centro-Re), Elisabetta Piccolotti (AVeS) e Sandro Sisler (FdI). Costituito il Comitato, adesso bisognerà attendere che entri concretamente in azione. La prossima settimana dovrebbe esserci il primo incontro fra i membri per decidere come agire. Sicuramente verrà stilato un calendario di audizioni da svolgere a Roma o in audio-video collegamento, partendo dai presidenti di Inter e Milan, Marotta e Scaroni, senza escludere la possibilità di sentire anche gli amministratori delegati Furlani e Antonello. Come aveva spiegato a "Tuttosport" lo stesso Verini il 12 ottobre, "la Commissione Antimafia non può sostituirsi alla magistratura (e alla Procura federale, ndr), ma può accendere un faro in più sulla vicenda: il nostro compito è aiutare gli organismi preposti, mostrando una linea di correttezza, legalità e pulizia, far vedere che non si è soli, di non avere paura. E che bisogna fare prevenzione". Come detto, si partirà da Milano, ma il Comitato allagherà le proprie interrogazioni e discussioni anche ad altri presidenti di Serie A, ai vertici della Figc e della Lega Serie A. Al termine dei lavori, il Comitato produrrà una relazione da portare al Parlamento.