Inzaghi e l'inchiesta ultras: la mossa Inter che potrebbe ammorbidire tutto

La mossa dell'Inter

L’allenatore, a corredo, ha sottolineato di non aver avvertito né minacce, né pressioni indebite ma solo una richiesta, parlando di normali dinamiche nei rapporti fra tifosi più caldi e club (però vietate dall’articolo 25 del codice). Però - di riflesso - potrebbe ammorbidire considerevolmente la posizione dell’allenatore (e di tutti coloro a cui la Curva chiese più biglietti per Istanbul) il fatto che l’Inter, tramite una Pec, avesse informato in tempo reale la Questura di quanto stava accadendo. Javier Zanetti, come Inzaghi, ha sottolineato come fosse per lui normale avere tra gli interlocutori pure gli ultrà: «Sono trent’anni che sono nell’Inter, come calciatore e come dirigente, e li ho conosciuti un po’ tutti. Per me sono sempre stati Marco, Andrea, Mauro. Ragazzi della curva, tifosi. Io per loro sono sempre stato uno dei punti di riferimento qui all’Inter, ogni volta che si presentava un problema, una grana, ero io a dare ascolto a istanze e richieste. Dando però ogni volta il giusto peso, senza mai sentirmi costretto a fare nulla contro il mio volere o gli interessi della società».