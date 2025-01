I focus spostati dall'Inter che non denuncia, Il fango sul coraggio Juve e Agnelli

Il calvario della persecuzione su Agnelli e la superficialità di oggi

Non basta. Nel giorno dell’affondamento delle sue tesi in primo grado, salvato da una condanna sproporzionata dei deferiti rispetto alle condotte accertate nella sentenza, il procuratore Pecoraro non molla, anzi rilancia. Non contento della persecuzione sfociata nella imbarazzante e gravissima intercettazione modificata di fronte alla Commissione Antimafia, totalmente smentito dal Tribunale di primo grado sui presunti rapporti con la criminalità organizzata, annuncia ricorso contro la squalifica di un anno perché “credo sia utile la valutazione di un'altra corte, tenendo presente che le risorse derivanti dal bagarinaggio sono andate alla criminalità organizzata, e questo è gravissimo”. La notizia fa il giro d’Italia e non solo: Agnelli squalificato per dodici mesi, comincia a scontarli subito ma per Pecoraro ce ne vogliono di più. Tre mesi dopo la pena verrà ridotta e rimarrà una maxi multa, ma, per spiegare come funziona il fango, trovate ancora nel 2022, cinque anni dopo quella vicenda, articoli dal titolo: “La parabola di Andrea Agnelli, bagarini, ndrangheta e accuse di falso in bilancio: gli scandali del presidente che rispettava le regole. La lezione di stile di chi ha sempre avuto poco rispetto per le sentenze”. E non importa se l’unico a non rispettare le sentenze è proprio l’autore dell’articolo, quel che conta è ciò che rimane, dopo un linciaggio senza precedenti nel tempo in cui non andavano di moda espressioni attuali come “cautela”, “chi segue il calcio difende gli Ultras” o la generalizzazione – peraltro non priva di fondamento – per la quale più che le società dovrebbe essere lo Stato ad affrontare il problema.