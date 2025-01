Ultras Inter e Milan, la data del processo: gli imputati e le accuse

Le figure chiave

Beretta, incarcerato a settembre per l'omicidio del boss ’ndranghetista Antonio Bellocco, ha deciso di collaborare con la giustizia: le sue confessioni hanno portato al sequestro di un arsenale a Cambiago, gettando inoltre luce su dinamiche interne alla curva e svelando particolari sull’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico leader della Nord, ucciso nel 2022. Non tutti gli imputati hanno optato per il rito abbreviato: Christian Rosiello, ex bodyguard del rapper Fedez (estraneo dalle indagini), Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello di Luca, hanno scelto il rito ordinario dopo la richiesta di giudizio immediato accolta dal gip Domenico Santoro. Tra gli imputati figura anche Gherardo Zaccagni, gestore dei parcheggi fuori dal Meazza, accusato di fabbricazione di documenti falsi e accesso abusivo a sistemi informatici. Zaccagni, ha spiegato il suo legale Vinicio Nardo, potrebbe costituirsi parte civile nei confronti degli altri, come vittima di estorsione, perché «non è imputato dei reati di criminalità organizzata connessi alla curva, rispetto ai quali è indicato come persona offesa». Le indagini proseguono inoltre su un nuovo filone: il pm Storari ha disposto il sequestro di un conto corrente in Spagna, intestato a Marco Ferdico, dove sarebbero transitati oltre 400 mila euro provenienti da attività illecite legate alla rivendita di biglietti e al merchandising. Il conto, aperto presso il Banco Sabadell, è stato individuato grazie alla cooperazione con la polizia spagnola. Ferdico, noto per gestire attività di lusso a Ibiza, sarebbe coinvolto in ulteriori operazioni immobiliari sull’isola: gli inquirenti sospettano che abbia trasferito beni a prestanome per eludere i controlli, anche se molti dettagli rimangono ancora da chiarire.