Ultras, countdown Chinè: decisione o proroga? Le differenze col caso Juve

Inter e Milan, cosa accade?

Detto del calendario, dunque, cosa potrebbe accadere a Inter e Milan sul piano sportivo? Il punto di partenza può essere fissato proprio dal procedimento che aveva riguardato la Juventus. Concluso con ammende e inibizioni (ridefinite in seguito all’accoglimento dei ricorsi) a carico di quattro dirigenti, tra cui il presidente Andrea Agnelli, come sanzione per gli incontri non autorizzati con i gruppi ultras e per la cessione di biglietti oltre il limite consentito a persona. Una casistica che dovrebbe riguardare anche i club oggi coinvolti nel procedimento, alla luce dei fatti emersi nelle scorse settimane. A decadere, nel 2017, era invece stata la presunta associazione mafiosa, avendo l’indagine appurato che gli imputati bianconeri non erano a conoscenza del fatto di intrattenere rapporti con esponenti della ‘ndrangheta. Una fattispecie che oggi ancora deve essere chiarita, soprattutto fronte Inter, dopo le accuse lanciate dal carcere dal pentito Andrea Beretta nei confronti del presidente Beppe Marotta. Il riferimento giuridico resta l’articolo 25, che disciplina i rapporti tra società e tifo organizzato, ma esiste la possibilità che Chiné chiami in causa anche l’articolo 4, inerente i principi di lealtà, correttezza e probità, con sanzioni che rischierebbero a quel punto di essere più pesanti. Penalizzazioni in classifica comprese.