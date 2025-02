Repubblica: "Inchiesta Curve, messaggi dei calciatori Inter al boss"

Questo è quanto si legge nelle varie intercettazioni di messaggi tra i due. Ma anche con Calhanoglu il rapporto sembra essere più stretto con un continuo scambiarsi di messaggi con cuoricini, abbracci e qualche "frate" qua e là. Frattesi, invece, chiede un posto auto per la madre in arrivo a San Siro in cambio di una maglia: “La firmo x te? Grande Pinù, la maglia è tua”, lo stesso concesso da Alessandro Bastoni insieme a diversi video di saluti con l'aggiunta di tre braccialetti per l'hospitality per il padre del difensore. “Se ci sono i vigili - gli suggerisce Pino - gli fai vedere questo e sei a posto”, con allegato il pass per entrare nel parcheggio.

Non è da meno Nicolò Barella, perché anche lui chiede un posto auto per il cugino “poi viene via con me, se no devo uscire, fermarmi in mezzo alla gente, prenderlo, capito?”. Ma anche per un cognato: “Stasera ti darò quella cosa che ti ho promesso”, scrive il centrocampista. Tutti toni familiari, amichevoli tra i giocatori, dirigenti e Caminiti, uno degli arrestati di settembre. La Procura continua le sue indagini e ogni giorno che passa le pagine del libro continuano a scrivere nuovi capitoli.