Lucci, le sue parole possono mettere in difficoltà il Milan?

Cosa c'è nelle chat di Luca Lucci? E può mettere in difficoltà il Milan nel quadro dell'inchiesta sulle curve di San Siro? Luca Lucci è l'ex leader della curva rossonera, coinvolto nell'indagine della Procura di Milano sulle infiltrazioni della malavita organizzata e sulle attività illecite dei capi ultrà di Milan e Inter. Lucci è stato sentito lunedì dalla gup Rossana Mongiardo e ha rivelato di aver avuto contatti con gli attuali dirigenti del Milan, anche quando si trovava agli arresti domiciliari. Lucci, per la precisione, ha detto: «Ho avuto rapporti mentre ero ai domiciliari anche con i dirigenti attuali del Milan e ci sono le chat sul mio telefono». Se fosse vero potrebbe rappresentare un problema per i dirigenti del Milan che nel processo si sono dichiarati parte lesa quindi, di fatto, vittime del "sistema ultrà".