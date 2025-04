“Orsolini, gol alla curva ‘ndranghetista e all’Inter ambigua coi clan”: Roberto Saviano pesantissimo

Il Bologna inguaia il piano triplete di Simone Inzaghi. Gli uomini di Vincenzo Italiano si sono infatti agiudicati il match contro i nerazzurri grazie alla mezza rovesciata di Riccardo Orsolini che ha deciso l'incontro al quarto minuto di recupero. Una rete che è valsa il quarto posto in classifica in attesa dell'esito di Parma-Juventus (in campo alle ore 20.45) e che è destinata a entrare indelebilmente nella memoria dei tifosi - oltre che a persuadere Luciano Spalletti circa una convocazione in Nazionale - . L'attaccante classe '97 ha poi esultato come se neppure lui fosse riuscito a credere di averla messa dentro, con ben sette difensori nerazzurri che non sono riusciti ad arginare i quattro nell'area di Yann Sommer. Il giocatore è così corso a festeggiare sotto la curva ospite, mentre il resto del Dall'Ara esplodeva di gioia. Un'espolsione che nello stesso istante ha avuto luogo a oltre 500 chilometri di distanza, dove migliaia di tifosi napoletani si sono uniti ai festeggiamenti del Bologna, il cui successo ha consentito alla formazione di Antonio Conte, uscita vincitrice dalla trasferta di Monza, di agganciare i rivali nella lotta scudetto a quota 71 punti.