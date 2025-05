Inchiesta Curve, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano: una giornata di squalifica

ROMA - L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi , e il centrocampista Hakan Calhanoglu hanno patteggiato con la procura federale una giornata di squalifica in campionato, da scontare subito contro il Verona . Gli articoli violati sono: l’art 4, quello che parla espressamente di lealtà probità e correttezza (la famosa “norma in bianco” nella quale rientrano tutti i comportamenti dei tesserati) e l’art. 25 comma 10, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Inzaghi pagherà una multa di 15mila euro , il doppio dovrà versare invece Calhanoglu. All’ Inter 70 mila euro di multa per responsabilità oggettiva. Il Milan dovrà pagarne invece 30 mila .

Caso Biglietti Champions League 2023

Nelle intercettazioni non c'è traccia del fatto che l’Inter abbia regalato dei biglietti per la finale di Champions del 2023: le due società restano parte lesa di questa vicenda, come aveva evidenziato anche il procuratore capo di Milano, Marcello Viola.

Posizione Marotta

Non è stata riscontrata nessuna irregolarità per quanto riguarda il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, il presidente e dunque legale rappresentante dell’Inter: quando ha incontrato i tifosi lo ha fatto avvisando con una PEC sia la digos sia la procura federale per motivi di ordine pubblico