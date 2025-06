Inchiesta Doppia Curva, le condanne: 10 anni a Lucci e Beretta, 8 a Ferdico

La giudice per l'udienza preliminare di Milano, Rossana Mongiardo, ha condannato a 10 anni di reclusione Luca Lucci, capo ultras della Curva Sud del Milan, e Andrea Beretta, ex leader della Curva Nord interista e oggi collaboratore di giustizia. La sentenza, emessa con rito abbreviato nell'ambito del processo "Doppia Curva", riguarda uno dei filoni d'indagine sulla criminalità organizzata nelle tifoserie milanesi. Lucci era imputato per associazione per delinquere e per il tentato omicidio dell'ultrà Enzo Anghinelli. Beretta rispondeva invece dell'omicidio di Antonio Bellocco - esponente del direttivo della curva nerazzurra e legato a clan di 'ndrangheta - e di associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso. Le condanne sono arrivate al termine dell'udienza nell'aula bunker di San Vittore. Il pubblico ministero Paolo Storari aveva chiesto 10 anni per Lucci e 9 per Beretta.