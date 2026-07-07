Bufera ultras sull'Inter! Ferdico: "Dimarco voleva farci regali, Calhanoglu mi ha pagato un viaggio"

"Dimarco mi disse che..."

Il fatto nuovo è dato dal coinvolgimento di Dimarco. Secondo Ferdico questi “era pronto a regalare tre anelli con brillante” all’ndranghetista Antonio Bellocco e ai capi ultras dell’Inter, Andrea Beretta (killer di Bellocco) e allo stesso Ferdico. I fatti - contenuti nel verbale del 30 maggio 2026 - risalgono ai festeggiamenti per il campionato vinto con Inzaghi allenatore: «In occasione dello scudetto della seconda stella io sono andato da Andrea Opi, che è il manager di Federico Dimarco, chiedendo quando Dimarco faceva un presente alla curva - ha detto Ferdico - Lui mi ha risposto che era pronto a regalare a me, a Bellocco e a Beretta tre anelli con il brillante, che del resto aveva fatto come regalo a tutta la squadra.