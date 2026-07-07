Bufera ultras sull'Inter! Ferdico: "Dimarco voleva farci regali, Calhanoglu mi ha pagato un viaggio"

Un’altra bufera sull’Inter, per giunta su un altro pilastro della Nazionale. Se una settimana fa era deflagrato il “caso” Bastoni, ieri a rovinare l’umore del presidente Marotta - sempre attento ai comportamenti extracalcistici dei suoi tesserati -, quanto emerso sui rapporti amichevoli di Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu (che aveva però già patteggiato prendendo una giornata di squalifica e 30.000 euro di multa) con i capi della curva interista negli anni segnati dal doppio omicidio di Vittorio Boiocchi (29 ottobre 2022) e Antonio Bellocco (4 settembre 2024) tra i fatti di cronaca più efferati messi a nudo dall’inchiesta “Doppia Curva” che ha azzerato i vertici delle due curve milanesi accusati di connivenza con i clan ndranghetisti.
Ferdico, il pentimento
Ieri l’ultimo colpo di scena nella vicenda, ovvero il pentimento di Marco Ferdico, ex “frontman” della Nord che nei verbali depositati a seguito dei colloqui con i pm milanesi Stefano Ammendola e Paolo Storari riguardanti il processo per l’omicidio Boiocchi, è tornato sui rapporti tra alcuni calciatori interisti e i capi ultrà.
"Dimarco mi disse che..."
Il fatto nuovo è dato dal coinvolgimento di Dimarco. Secondo Ferdico questi “era pronto a regalare tre anelli con brillante” all’ndranghetista Antonio Bellocco e ai capi ultras dell’Inter, Andrea Beretta (killer di Bellocco) e allo stesso Ferdico. I fatti - contenuti nel verbale del 30 maggio 2026 - risalgono ai festeggiamenti per il campionato vinto con Inzaghi allenatore: «In occasione dello scudetto della seconda stella io sono andato da Andrea Opi, che è il manager di Federico Dimarco, chiedendo quando Dimarco faceva un presente alla curva - ha detto Ferdico - Lui mi ha risposto che era pronto a regalare a me, a Bellocco e a Beretta tre anelli con il brillante, che del resto aveva fatto come regalo a tutta la squadra.
Faccio presente che Opi per conto di Dimarco si lamentava con me, in quanto Dimarco voleva un coro nuovo per lui: si lamentava che, mentre quello fatto a Calhanoglu era particolarmente bello, quello suo lo era meno, e lui non lo meritava in quanto era di Milano e giocava da tanti anni nell’Inter. Devo dire che ero in ottimi rapporti con Calhanoglu, con cui avevo progettato di andare a fare le vacanze insieme, ero andato da lui in Germania per vedere una partita Olanda-Turchia e lui mi ha pagato tutto, compreso l’albergo».
Calhanoglu-Dimarco: un rapporto vero
La deposizione di Ferdico dovrebbe comportare l’apertura di un fascicolo su Dimarco non coinvolto nella prima inchiesta del procuratore Chiné che aveva visto sanzionati - tra gli altri - oltre a Calhanoglu pure Inzaghi e il vicepresidente Zanetti (mentre l’ex milanista Calabria, che non ha patteggiato, è stato sanzionato con un’ammenda di 30.000 euro e diffida).
La posizione del turco è “borderline”: all’epoca aveva ammesso che, nonostante le raccomandazioni della dirigenza di evitare di avere qualsiasi contatto con gli ultras, avrebbe avuto, invece, qualche incontro con i capi della Nord, giustificandolo con la volontà di ricambiare la solidarietà ricevuta dopo il terremoto del 2023 in Turchia.
Però aveva negato di essere mai uscito a cena con Ferdico e Bellocco. Invece ora Ferdico ha rivelato che Calhanoglu gli ha addirittura pagato un viaggio in Germania per gustarsi la partita degli Europei tra Olanda e Turchia... Ferdico ha messo anche a verbale che Radja Nainggolan all’epoca aveva «regalato un orologio o due a Claudio Morra», altro dei leader in passato della curva.
Un’altra bufera sull’Inter, per giunta su un altro pilastro della Nazionale. Se una settimana fa era deflagrato il “caso” Bastoni, ieri a rovinare l’umore del presidente Marotta - sempre attento ai comportamenti extracalcistici dei suoi tesserati -, quanto emerso sui rapporti amichevoli di Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu (che aveva però già patteggiato prendendo una giornata di squalifica e 30.000 euro di multa) con i capi della curva interista negli anni segnati dal doppio omicidio di Vittorio Boiocchi (29 ottobre 2022) e Antonio Bellocco (4 settembre 2024) tra i fatti di cronaca più efferati messi a nudo dall’inchiesta “Doppia Curva” che ha azzerato i vertici delle due curve milanesi accusati di connivenza con i clan ndranghetisti.
Ferdico, il pentimento
Ieri l’ultimo colpo di scena nella vicenda, ovvero il pentimento di Marco Ferdico, ex “frontman” della Nord che nei verbali depositati a seguito dei colloqui con i pm milanesi Stefano Ammendola e Paolo Storari riguardanti il processo per l’omicidio Boiocchi, è tornato sui rapporti tra alcuni calciatori interisti e i capi ultrà.