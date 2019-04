Il Bayern festeggia con la pasta sulla pizza. L'Inter sbotta: «Basta!»

TORINO - Il Bayern Monaco ha sconfitto il Werder Brema (non senza difficoltà) nella semifinale a gara unica, conquistando così la finale di Coppa di Germania, ed immancabile è il tweet per festeggiare e condividere col proprio popolo l'ennesimo successo. Ad accendere però l'orgoglio italiano in tema culinario, in un'ondata "d'indignazione" capitanata dall'Inter, che si è esposta in prima persona sul celebre social network, è stata la foto a corredo del cinguettio ("Pokalpizza", dove Pokal è il nome ufficiale del trofeo teutonico): due pizze, una diavola (la classica "pepperoni" un po' ovunque al di là delle Alpi) ed una... con la pasta! Troppo grande l'onta recata al Belpaese, con la società meneghina che caccia fuori il patriottismo tricolore e con un retweet, commenta: «Basta alla pasta sulla pizza!». E come dargli torto.

LE REAZIONI - L'esilarante siparietto andato in scena su Twitter, ha letteralmente scatenato il popolo del web, quasi interamente a difesa delle italiche tradizioni culinarie. Ecco una "best-gallery" delle interazioni del tweet: