Milito: "Simeone? L'Inter è nel suo destino. A Madrid ricordi meravigliosi"

TORINO - La finale di Champions League torna a Madrid a distanza di nove anni. Nel 2010 fu l'Inter a trionfare al Santiago Bernabeu, oggi invece Tottenham e Liverpool si sfideranno al Wanda Metropolitano. A poche ore dal fischio d'inizio del derby inglese ha parlato l'eroe di quella notte storica per i colori nerazzurri: Diego Milito .

L'Inter, Simeone e il futuro

Impossibile non parlare di Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid con un passato da giocatore all'Inter, argentino proprio come Diego Milito. "Lo vedrei bene. Sono sicuro che prima o poi il Cholo e l'Inter percorreranno le stesse strade. Simeone ha lasciato grandi ricordi all'Inter: è nel suo destino. Inoltre è un grande allenatore e ha tutto quel che serve per essere l'allenatore dei nerazzurri. Credo che prima o poi le loro strade si incontreranno".