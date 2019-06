L'Inter cambia casa dopo dieci anni: andrà in via Liberazione

MILANO - L'Inter cambia casa e lunedì prossimo inizierà a lavorare nella sua nuova sede in via Liberazione a Milano. Dopo dieci anni, il club nerazzurro lascerà i centralissimi uffici, scelti dall'ex presidente Massimo Moratti, proprio di fianco a quelli della Saras, a due passi dal Duomo di Milano. Un cambio che sancisce l'ennesimo distacco con la proprietà di Moratti e di Thohir poi, perché gli uffici di via Liberazione saranno quelli della 'gestione Zhang'. A luglio l'Inter aprirà le porte della nuova sede alla stampa con un evento istituzionale. Intanto venerdì, in una conferenza stampa organizzata nel Casino di Lugano, saranno resi noti i dettagli del ritiro estivo dell'Inter che si svolgerà proprio a Lugano a inizio luglio.