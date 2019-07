Inter, Barella ufficiale: affare da 45 milioni

I nerazzurri annunciano il centrocampista ormai ex Cagliari in prestito per un anno con obbligo di riscatto

MILANO - Dopo una battaglia di mercato con la Roma durata circa un mese, l'Inter mette a segno uno degli acquisti fortemente richiesti da Antonio Conte, quel Nicolò Barella che lascia il Cagliari dopo 5 stagioni e 112 presenze, di cui 100 in Serie A, in prestito annuale con obbligo di riscatto, per un affare complessivo da 45 milioni di euro. Di seguito il comunicato della società nerazzurra: "Nicolò Barella è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore italiano arriva dal Cagliari Calcio a titolo temporaneo annuale con obbligo di trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva. Barella ha firmato un contratto quinquennale. Una bottiglia di Champagne appena stappata: lo hanno sempre definito così, Nicolò Barella. Lui, nato a Cagliari il 7 febbraio 1997, è cresciuto con tre capisaldi insostituibili nella sua vita: la famiglia, la Sardegna e il pallone. Da calcio, rigorosamente. Perché quando la mamma lo portò agli allenamenti di pallacanestro, lo ritrovò in un angolo a palleggiare con i piedi con il pallone da basket".

"Scoperto da un ex Inter, Gianfranco Matteoli" "Nel suo destino c'era e c'è il calcio. Un'attitudine allenata nella scuola Calcio Gigi Riva di Cagliari. Un nome un programma, soprattutto per chi è nato a Cagliari. Un ex nerazzurro, Gianfranco Matteoli, si accorse subito che Nicolò spiccava. Per personalità, per il suo essere vivace, per le sue scelte in campo. Caratteristiche che ha sviluppato negli anni, mantenendo sempre fede alla sua personalità. Nicolò non ha mai cambiato modo di essere. In campo non è timido, non ha paura. Contrasta tanto perché è portato a riconquistare il pallone, perché la sua ambizione è vincere. Ha chiuso la scorsa stagione al primo posto della classifica dei giocatori che hanno recuperato più palloni e nelle ultime due stagioni è stato il centrocampista che ha vinto più duelli", prosegue il comunicato.