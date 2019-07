Conte, buona la prima: l'Inter batte 2-1 il Lugano

LUGANO - La prima Inter di Antonio Conte vince (2-1 a Lugano davanti a 7.140 spettatori), ma soprattutto convince. Il lavoro dell’ex ct si tocca già con mano: basta vedere la dedizione con cui Ivan Perisic (autore dell’assist a Brozovic per il 2-0) si applica nel nuovo ruolo di esterno a tutto campo. Impegno che è tangibile pure in Candreva e D’Ambrosio, gli altri due interisti dirottati a nuovi compiti in campo dall’avvento del 3-5-2, mentre De Vrij ha semplicemente ritrovato l’amatissima posizione che occupava alla Lazio (all’olandese è stato annullato nel primo tempo un gol dal Var per fuorigioco di D’Ambrosio: era l’esordio pure in Svizzera della “moviola in campo”). La prima rete della stagione l’ha firmata invece Stefano Sensi che ha giocato da mezzala: segno è che quando l’Inter sarà al completo, il suo ruolo sarà di ideale 12°, come si evince pure dal numero di maglia scelto per il debutto da interista. A festeggiare l’ex giocatore del Sassuolo, pure Matteo Politano, presente a bordo campo nonostante sia infortunato. Non c’era invece Radja Nainggolan, rispedito da Conte a casa dopo l’allenamento del mattino perché non convocato per l’amichevole. Diversa modalità ma stesso trattamento di Icardi, ulteriore dimostrazione di come il Ninja sia fuori dal progetto. Ah, nel finale - oltre al solito coro contro Icardi - è arrivato pure il gol del Lugano, a opera di Kryeziu, che ha bagnato il suo esordio bucando Padelli appena un minuto dopo il suo ingresso in campo. L’omaggio a Mihajlovic L’emozione più grande nell’afoso pomeriggio di Lugano ha attraversato lo stadio quando gli ultrà dell’Inter hanno esposto uno striscione, “Sinisa tieni duro” a cui è seguito un coro per Mihajlovic che si è sciolto in un applauso di tutto lo stadio.