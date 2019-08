Ufficiale Lukaku: "Volevo solo l'Inter"

MILANO - Dopo un'attesa infinita, è arrivata anche la tanto agognata firma. Romelu Lukaku è ufficialmente un giocatore dell'Inter, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Lo rende noto il club nerazzurro, che riporta anche le prime dichiarazioni del centravanti belga: "Volevo solo l'Inter, perché Inter is Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria", ha affermato l'attaccante, riprendendo lo slogan che sta caratterizzando l'estate interista. La lunga telenovela di mercato che ha visto protagonista l'ormai ex centravanti del Manchester United è quindi giunta al termine: Lukaku lascia i Red Devils dopo due stagioni, durante le quali ha messo insieme 96 presenze e 42 gol contando tutte le competizioni (66 presenze e 28 reti in Premier League).