Inter, Conte: "Girone stimolante, ma lo sarà anche per gli avversari"

MILANO - L'urna di Montecarlo non è stata molto clemente con la nuova Inter di Antonio Conte. Dopo il girone di ferro dello scorso anno nel quale si è posizionata terza, con Barcellona, Tottenham e PSV, nella nuova Champions League 19/20 che è stata sorteggiata oggi, i nerazzurri si ritrovano di fronte i blaugrana nel girone F insieme a Borussia Dortmund e Slavia Praga. Non proprio fortunata dunque la banda di Antonio Conte con lo stesso neoallenatore nerazzurro, tuttavia, che non fa drammi e, come riporta il profilo twitter della società, si esprime così: “Un girone di prestigio e stimolante. Lo sarà sicuramente anche per i nostri avversari”. Come ribadito anche dal vicepresidente dell'Inter, presente a Montecarlo, Javier Zanetti, i nerazzurri non temono ciò che è uscito fuori dall'urna e proveranno a giocarsela con tutti, compreso il Barcellona del nuovo grande ritorno di mercato Neymar.