Inter, Biraghi può esordire con la Lazio

MILANO - Il primo turno infrasettimanale dà il via al turnover in casa Inter. Per la gara con la Lazio, in programma domani, Antonio Conte e gli interisti potranno finalmente scoprire Cristiano Biraghi. Il laterale cresciuto nel vivaio nerazzurro è tornato in questa estate dopo la proficua esperienza con la Fiorentina, con Dalbert a percorrere la via inversa. Ma il brasiliano, in viola, ha già messo insieme tre presenze, e per Biraghi, al momento, in nerazzurro si contano zero minuti.