Conte furioso: "Deficienti e ignoranti quelli che hanno fatto la petizione sulla stella Juve"

APPIANO GENTILE - È la grande notte di Antonio Conte che, per la prima volta da allenatore incontrerà la Juve. «E’ una sfida tra due squadre che finora hanno fatto meglio delle altre. Siamo però alla settima di campionato e i valori dovranno ancora venire fuori. Di sicuro sarà una bellissima partita che in tanti vorranno guardare e, da parte nostra serve l’entusiasmo e la voglia di giocare questo tipo di partita. Per noi, come ripeto da inizio stagione, ogni gara deve essere uno step di crescita per migliorare e capire dove dobbiamo farlo. Con la Juve è un test contro una squadra che da otto anni detta legge in Italia. Loro hanno lavorato bene in questi anni e sono da esempio, questo è fuori di dubbio. Noi abbiamo iniziato un percorso e sarà importante, tramite il lavoro, far crescere il livello della rosa e noi stiamo lavorando giorno e notte per portare la macchina a 200 all’ora. Quella con la Juve è l’ultima di 7 partite in 23 giorni ed è inevitabile che nel prossimo ciclo di partite possa contare di più su chi è rimasto in ritardo dal punto di vista fisico: il nostro campionato passerà dal fatto di coinvolgere di più tutti i giocatori presenti in rosa. Però siamo all’inizio, il serbatoio è pieno e queste partite danno, a prescindere, energie in più». Quando ha scelto l’Inter, Conte ha detto di aver firmato perché aveva l’1% di possibilità di vincere: «Perché ho visto la possibilità di lavorare e crescere per provare a iniziare a vincere. Si abusa spesso di quel concetto, in pochi sanno che fare per arrivare alla vittoria e cosa comporta la vittoria. E io devo cercare di trasferire questi concessi, mi è stato chiesto questo e sono qui per questo».

La stella della discordia

La Juve, nonostante la petizione firmata da 15mila tifosi, non toglierà la stella di Antonio Conte davanti al proprio stadio, argomento che - solo a parlarne - fa infuriare l’allenatore: «A me dispiace che Agnelli sia intervenuto, perché così ha dato spazio a una proposta becera e volgare, ha dato spazio all’ignoranza. io non devo ringraziare niente e nessuno, avrei preferito che non venisse dato spazio a questi deficienti, ignoranti e stupidi». Postilla su Lukaku: «Giocherà se darà le garanzie di essere a posto, altrimenti giocherà un altro» e sull’arbitro: «A Barcellona ho manifestato un malessere, ma io non sono qui a trovare scuse o a cercare alibi a destra o a sinistra. Se il Barça ha vinto è perché ha fatto qualcosa più di noi. Vince sempre».