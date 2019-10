Inter, Marotta: "Aspettiamo Sanchez. L'attacco resterà invariato"

REGGIO EMILIA - Giuseppe Marotta si è presentato ai microfoni di Dazn prima del lunch match di Serie A tra Sassuolo e Inter sostenendo il tecnico interista: "Stiamo viaggiando in un percorso di crescita guidato da Antonio Conte. Non ci culliamo e non ci fermiamo". L'ex Juventus, poi, si è soffermato sull'infortunio di Sanchez aggiungendo: "Il mercato di gennaio è a disposizione delle società, ma i giocatori forti non sono disponibili a trasferirsi in quella finestra. Noi saremo vigili per vagliare le opportunità che possono esserci. Abbiamo una rosa competitiva, senza l'infortunio di Sanchez - ha spiegato - saremmo stati ovviamente più felici. Siamo ottimisti, quando tornerà Alexis l'assetto offensivo rimarrà invariato". Un pensiero anche sul presidente del Sassuolo scomparso prematuramente: "è speciale perché verrà ricordato un grande uomo di sport, Giorgio Squinzi. Ho avuto modo di conoscerlo, ha sempre trasmesso valori importanti".