Inter, Conte: "La Juve? Puntiamo a chi ci sta davanti"

MILANO - La prima vittoria in Champions League dà all'Inter lo slancio giusto per ripartire forte in campionato. Lukaku e compagni domani ospiteranno il Parma all'Olimpico e Antonio Conte si approccia così alla sfida: "Sono legato sia a D'Aversa che a Faggiano. Con Roberto ci siamo conosciuti quando ho iniziato e facevo da assistente a De Canio a Siena. Sono anche padrino di sua figlia, sono contento che stia facendo molto bene, noi dovremo fare grande attenzione, loro sono in un ottimo momento di forma, una squadra in salute, non dobbiamo lasciar loro campo. Hanno giocatori letali come Gervinho che dal nulla può tirar fuori qualcosa, ma tutti, sono squadra compatta, sarà un piacere affrontarli". Per un Sanchez che dovrà stare a lungo fuori per infortunio, Conte trova un Esposito pronto a giocarsela alla pari con tutti: "Per quello che riguarda il pacchetto offensivo siamo partiti con un’idea precisa conoscendo le caratteristiche dei giocatori, sapevamo di avere tre attaccanti con determinate caratteristiche, Romelu, Lautaro e Alexis, e sapevamo anche di quelle di Politano che non sono caratteristiche da prima punta ma in passato ha giocato da seconda con il Sassuolo. Io chiedo determinati movimenti agli attaccanti. Come quinta punta c’era Esposito e sapevamo di esser sereni, Alexis si è fatto male ed è stato una perdita notevole. Abbiamo sdoganato Seba da questo punto di vista, ha giocato bene nel pre campionato insieme a Perisic e ora abbiamo questa rosa, vediamo l’evolversi della situazione di Sanchez. Sul mercato tutto verrà affrontato con società".

Conte: "Ci appelliamo ai nostri tifosi"

Contro il Parma, il tecnico dovrà fare i conti con un'infermeria piuttosto affollata: "Abbiamo ancora l'allenamento da fare oggi pomeriggio voglio parlare con i medici e valutare. SIcuramente è un momento in cui dobbiamo fare di necessità virtù, cosi come abbiamo fatto con il Borussia. Stiamo cercando di recuperare energie fisiche e nervose ma dobbiamo anche preparare la partita. Pronti a dare battaglia come contro il Borussia. Col Parma ci appelliamo anche ai nostri tifosi, fondamentali col Borussia e spero che lo siano anche domani". La mano dell'allenatore è già ampiamente visibile: "Io penso che un'idea si possa intravedere anche dalle prime battute, non occorrono mesi. Se esiste un'idea si vede subito, poi in futuro si può veder meglio o peggio, inevitabile che il passar del tempo possa aiutare a vedere bene questa idea. Questa quando c’è esiste da subito e credo che si possa vedere sia in fase di possesso che di non possesso. Se c’è un rammarico è quello di non poter lavorare tanto visto che si gioca spesso. Ci vorrebbe più tempo ma sono contento comunque perchè il gruppo recepisce bene".