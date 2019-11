Inter, non solo Esposito: chi sono gli altri baby gioielli di Conte

MILANO - L'Inter ha una miniera d'oro in casa. Nessuno scavo ad Appiano Gentile, tutt'altro, e neanche i tanti big in prestito per il mondo che, se ceduti a titolo definitivo, potrebbero fruttare moneta sonante. Si parla invece della classe 2002, quella capitanata da Sebastiano Esposito in Prima squadra. Il talento di Castellammare di Stabia è solo la punta dell'iceberg: dalla Primavera di Armando Madonna in giù sono tanti i baby da tenere sott'occhio.