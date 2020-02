Inter, Zanetti: "Getafe? In Europa League vogliamo arrivare in fondo"

NYON (Svizzera) - Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, commenta ai microfoni del canale tematico nerazzurro il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League: “Credo che la cosa più importante fosse passare questo turno, ieri la squadra ha fatto un’ottima partita che ci ha permesso di arrivare a questi ottavi di finale. Affronteremo il Getafe che è una squadra insidiosa e ci prepareremo al meglio come facciamo per tutte le partite. Non ci sono precedenti tra le due formazioni - prosegue il dirigente argentino -, ma questa è una squadra che merita molto rispetto, sono quinti in classifica nella Liga e bisogna affrontarli con molta concentrazione perché è una formazione che prende pochi gol, molto fisica e come da tradizione delle squadre spagnole gli piace il possesso palla e quindi dobbiamo stare molto attenti. La prepareremo al meglio”.