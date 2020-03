Di Canio attacca Skriniar: "Sopravvalutato. Con la Juve toglie il piedino..."

TORINO - "Basta esaltare Milan Skriniar. Credo che non dobbiamo sempre esaltare solo alcune giocate, perché a fare la differenza poi sono i dettagli: Skriniar è bravissimo a stare sull'uomo a marcare, ma quando poi ha l'avversario lontano non sa più cosa fare, va in confusione" ha detto Paolo Di Canio a Sky Sport parlando di Milan Skriniar, difensore dell'Inter. L'ex giocatore della Lazio si è soffermato sul giocatore slovacco della formazione nerazzurra, dichiarando: "Lo avete visto contro il Barcellona e contro la Lazio, con la Juve doveva schiacciarsi sul fondo e intercettare il cross di Matuidi che gli passa a un centimetro. Invece lui toglie il piedino...".