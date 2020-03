Inter, viaggio tra gli svincolati: De Vrij ride, Godin no

MILANO - Ogni medaglia ha due facce, e in quella che rappresenta gli svincolati di casa Inter le sensazioni sono diametralmente opposte . Nel corso delle ultime sessioni di mercato nerazzurre gli acquisti a paramero zero sono stati due, entrambi per la difesa. Prima Stefan De Vrij , dalla Lazio, poi Diego Godin , dall'Atletico Madrid. Notevolmente differente il rendimento dei due compagni di reparto dell'insostituibile Milan Skriniar .

Up & down

Chiaramente chi arriva da svincolato non costa mai zero. Per De Vrij, ad esempio, sono serviti 7,3 milioni di commissione agli agenti, oltre ai 4,2 netti garantiti al calciatore fino al 2023. Per Godin, invece, vista l'età diversa, i nerazzurri hanno speso circa 5 milioni di commissioni e un ingaggi di ben 6 milioni netti fino al 2022. Il rendimento dell'ex Lazio, in particolar modo, ha rivelato come oltre alla gran fase difensiva [...]

