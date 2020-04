Coronavirus, Biraghi: "Il pensiero va a chi lavora per bloccare i contagi"

MILANO - ''Per fortuna io e la mia famiglia stiamo tutti bene. È un momento difficile per tutti quanti. Il pensiero va alle famiglie colpite dal virus e alle persone che stanno lavorando per bloccare i contagi'': lo dice il difensore dell'Inter Cristiano Biraghi che risponde alle domande dei tifosi in una videochiamata pubblicata sui social del club nerazzurro. ''Una delle poche cose positive è che si sta molto in famiglia - racconta Biraghi - si riscoprono cose normale che prima si sottovalutano, abbiamo anche più tempo per riflettere. Gioco con le mie figlie, mi ritaglio del tempo per allenarmi che è un modo per sfogarsi. Per noi che ci alleniamo all'aria aperta e siamo sempre in giro, è difficile restare in casa. Faccio una seduta di forza la mattina e una di cyclette al pomeriggio. Manca poter correre fuori''.