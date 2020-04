LONDRA (Inghilterra) - Dopo un solo anno di militanza all'Inter Alexis Sanchez potrebbe far ritorno al Manchester United. È quanto riporta il tabloid inglese The Sun, il quale spiega che il cileno tornando a vestire la maglia dei Red Devils riceverà un bonus superiore al milione di euro, come era stato pattuito al momento della firma del calciatore. Le voci dall'Inghilterra aggiungono che l'attaccante 31enne non rientri nei piani del tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer.