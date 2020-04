Inter, Zanetti: "Playoff scudetto a tre? Complicato. Lautaro? Spero resti"

MILANO - Javier Zanetti tira fuori buon senso e responsabilità nel momento estremamente difficile dello sport per il Coronavirus: “È una situazione drammatica – dice il vicepresidente dell’Inter a Sky Sport - molto difficile in tutto il mondo. Sta colpendo tante popolazioni, non va assolutamente sottovalutata, noi per primi, avendo anche la proprietà cinese e vedendo cosa accadeva in Cina, ci siamo resi conto che era una cosa molto grave. Poi è arrivata in Italia, con tanti deceduti e tante persone che stanno lottando per vivere. Oggi pensare alla ripresa è molto difficile, in questo momento fino al 13 aprile dobbiamo restare a casa. Dopo si parla di un rientro graduale ed è difficile pensare a una ripresa, chi dovrà prendere le decisioni per il calcio dovrà stare molto attento. Si tratta della salute, bisogna capire anche l’aspetto psicologico dei calciatori, come torneranno. C’è grande preoccupazione, sono esseri umani e hanno delle famiglie”.

Zanetti tra scudetto e futuro di Lautaro

Zanetti non si esprime sulla possibilità di un playoff a tre per lo scudetto, tra Juventus, Lazio e Inter: “Penso che trovare una formula è complicato – le parole del dirigente nerazzurro – per le semifinali di Coppa Italia e le finali e le coppe internazionali c’è più tempo. Bisogna vedere quando si potrà giocare e stare attenti a non compromettere la prossima stagione. Non è semplice prendere una decisione, speriamo che verrà fatta la scelta giusta”. C’è tempo anche di parlare del futuro di Lautaro Martinez, corteggiato da tanti club europei: “Fa parte dell’Inter, è cresciuto tantissimo, è un punto fermo dell’Argentina. Lo vedo allenarsi felice coi suoi compagni, con l’Inter. Mi auguro che resti all’Inter, è un nostro patrimonio insieme ad altri ragazzi è cresciuto tantissimo”.