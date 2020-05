Moses: "Conte? E' uno dei migliori allenatori al mondo"

MILANO - "Darò tutto per la squadra. C'è tanta qualità, voglio dare il mio contributo e divertirmi, sono le cose più importanti". Sono parole del giocatore dell'Inter Victor Moses intervistato da"The Nation Nigeria": "Conte? Sono stato molto contento di avere la possibilità di tornare a lavorare con il mister. Mi aveva parlato del progetto, ne volevo fare parte. La ripresa? Mi ci vorrà del tempo per ritrovare il mio tocco, ma voglio dare una mano alla squadra per vincere quante più partite. Faremo tutto il possibile per raggiungere i nostri obiettivi e rendere orgogliosi i nostri tifosi. Ho avuto molti allenatori e mi sono piaciuti tutti. Ma il più importante è stato Conte. Al Chelsea ha cambiato tutto. E' un uomo incredibile che ha totalmente cambiato il mio modo di giocare, mi ha dato la determinazione necessaria per credere in me stesso e per godermi il mio calcio. Nella prima stagione abbiamo vinto la Premier, al secondo la FA Cup. Io non avevo mai fatto l'esterno a tutta fascia ma ho fatto una stagione fantastica e per questo lo rispetterò sempre. Mi ha sostenuto dandomi la fiducia per andare in campo ed esprimermi. E io non vedevo l'ora di giocare per lui, per i tifosi, per il Chelsea, non volevo deluderlo. Giochi meglio quando un allenatore crede in te. Anche all'Inter sta succedendo lo stesso. Il calcio italiano? Non è semplice, è molto tattico. Per me è stato importante mettermi al servizio della squadra e dei compagni: il mister è stato di grande aiuto, mi ha detto cosa fare e ho provato a seguire le sue istruzioni. E' uno dei migliori allenatori al mondo, ha giocato anche lui a calcio e ha molta passione. Sono felicissimo di lavorare ancora con lui".