Olic: Inter, il Bayern riscatterà Perisic

Arrivato al Bayern Monaco voluto espressamente da Kovac, poi esonerato, qual è il destino di Ivan Perisic ora che la stagione volge al termine così come il suo prestito in Germania? Lo ha rivelato Ivica Olic, connazionale sia dell'ex tecnico dei bavaresi che dell'attaccante dell'Inter. "Perisic ha avuto un infortunio molto grave, proprio nel momento in cui era in ottima forma al Bayern, e questo infortunio lo ha tenuto fuori per tre mesi. Ma ora è tornato in gruppo in maniera totale. Ha giocato 70 minuti, poi 30, è chiaro che per tornare alla forma migliore ci vorrà un po' di tempo ma la cosa più importante è che ha superato tutti i dolori e i fastidi ed è perfettamente sano".